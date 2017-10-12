В первую тройку крупнейших компаний вошли также Maxima Latvija, оборот которой составил 693,792 млн евро, и компания по торговле бытовой техникой Samsung Electronics Baltics - 281,017 млн евро.
В десятку крупнейших предприятий отрасли попали:
- торговец хозяйственными товарами Sanitex (264,856 млн евро),
- специализирующий на сельскохозяйственном рынке Elagro Trade (138,325 млн евро),
- управляющая сетью магазинов Mego компания Lenoka (134,417 млн евро),
- торговец табачными изделиями Philip Morris Latvia (129,214млн евро),
- специализирующая на продаже оборудования и инструментов для деревообработки компания Contiplus Riga (102,513 млн евро),
- оптовый торговец бытовой техники Green Trace (96,607 млн евро),
- оптовый продавец зерна, семян, фуража Linas Agro (95,028 млн евро).
Как указали в обзоре эксперты, в последние годы инфляция в Латвии была очень низкой, только в конце прошлого и в начале текущего года наметился небольшой рост. Экономическая ситуация улучшается, но Латвия по-прежнему лидирует среди стран ЕС по доле расходов на продукты питания в общей структуре расходов. С ростом покупательной способности особое внимание уделяется свежести и качеству еды.