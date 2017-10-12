В первую тройку крупнейших компаний вошли также Maxima Latvija, оборот которой составил 693,792 млн евро, и компания по торговле бытовой техникой Samsung Electronics Baltics - 281,017 млн евро.

В десятку крупнейших предприятий отрасли попали:

торговец хозяйственными товарами Sanitex (264,856 млн евро),

специализирующий на сельскохозяйственном рынке Elagro Trade (138,325 млн евро),

управляющая сетью магазинов Mego компания Lenoka (134,417 млн евро),

торговец табачными изделиями Philip Morris Latvia (129,214млн евро),

специализирующая на продаже оборудования и инструментов для деревообработки компания Contiplus Riga (102,513 млн евро),

оптовый торговец бытовой техники Green Trace (96,607 млн евро),

оптовый продавец зерна, семян, фуража Linas Agro (95,028 млн евро).

Как указали в обзоре эксперты, в последние годы инфляция в Латвии была очень низкой, только в конце прошлого и в начале текущего года наметился небольшой рост. Экономическая ситуация улучшается, но Латвия по-прежнему лидирует среди стран ЕС по доле расходов на продукты питания в общей структуре расходов. С ростом покупательной способности особое внимание уделяется свежести и качеству еды.