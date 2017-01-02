Проведенное 2 января строительными инженерами обследование здания подтвердило безопасность его эксплуатации.

Сигнал тревоги в здании включался из-за ошибки технического оборудования системы электроснабжения и пожарной безопасности. К тому же в детектор дыма попала пыль, из-за чего включилась пожарная сигнализация, рассказала Бите.

Проведенные обследования не выявили повреждений, которые могли бы повлиять на эксплуатацию здания - оно признано безопасным и в нем может быть продолжена обычная повседневная работа.

Тем не менее 3 января Государственное бюро по контролю за строительством тоже проведет обследование здания торгового центра Ostmala, сообщила агентству ЛЕТА его представитель Иева Балоде.

Тревожная сигнализация в торговом центре Ostmala сработала 28 декабря, дважды - 30 декабря, а после того как 1 января она сработала в четвертый раз, работу торгового центра было решено приостановить.