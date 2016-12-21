"Если мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как остывает экономика вместо того, чтобы действовать энергично, не задействуем инструменты, которые есть в нашем распоряжении, и в первую очередь это структурные фонды - не исключено, что народное хозяйство Латвии будет развиваться еще медленнее", - сказал Римшевич.

Банк Латвии пересмотрит прогнозы развития в начале года, когда станут известны результаты четвертого квартала. Пока для тревоги нет оснований, сказал Римшевич.

Он несколько раз подчеркнул, что основная надежда экономики Латвии - фонды ЕС. Пока что деньги застряли на брюссельских счетах, что связано с медленной подготовкой Латвией правил и проектов. Развитие экономики в будущем году будет зависеть от способности Латвии освоить фонды.

По словам Римшевича, торможение экономики имеет несколько причин - внешняя среда, медленное кредитование, неясность с инвестициями и постоянные изменения налогов.