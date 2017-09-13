Депутаты Рижской думы во вторник вечером поддержали предложение комитета по вопросам порядка, безопасности и борьбы с коррупцией о ликвидации в Риге девяти игорных залов.

В мае Рижская дума поддержала запрет на игорные залы в центре столицы, и юридическое управление начало готовить соответствующие решения. Директор юридического управления Юрис Лиепиньш информировал, что всего ожидается 41 такое решение.

Предприятия должны закрыть игорные залы в течение пяти лет, но могут сделать это и раньше, хотя, как показывает практика, в 100% случаев закрытие откладывается на последний момент.

Оппозиционные депутаты Мартиньш Бондарс и Юрис Юрашс поинтересовались, не последуют ли за решениями думы судебные процессы. Лиепиньш ответил, что предприятия, как правило, оспаривают решения. В этом году был первый процесс, и Рижская дума его выиграла.