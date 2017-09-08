Оборот ГАО "Международный аэропорт "Рига"" в первом полугодии этого года составил 25,1 млн евро, что на 3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Прибыль предприятия в первом полугодии составила 799 000 евро, сообщила агентству LЕТА представитель по связям с общественностью аэропорта Лаура Карните.

Доходы аэропорта от оказания авиационных услуг составили 14,3 млн евро, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3% больше, а доходы от других услуг - 10,7 млн евро, что также больше на 3%.

В первом полугодии аэропорт обслужил 2,747 млн пассажиров, что на 8,7% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

В 2016 году аэропорт "Рига" обслужил более 5,4 млн пассажиров - почти 45% общего числа авиапассажиров в странах Балтии.

Рижский аэропорт является крупнейшим авиаузлом стран Балтии. Из аэропорта в зимний период можно отправиться в более чем 60 пунктов назначения, в летний сезон - почти в 90 мест.