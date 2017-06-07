В международном аэропорту "Рига" за первые пять месяцев 2017 года обслужено более 2,1 млн пассажиров - на 7,4% больше, чем за тот же период 2016 года, сообщила руководитель отдела общественных отношений аэропорта Лаура Карните.

В том числе в мае обслужено более 0,5 млн пассажиров - на 10,8% больше, чем в мае 2016 года.

Число транзитных пассажиров за первые пять месяцев превысило 600 тыс. (28,3% всех обслуженных пассажиров) и было на 17,4% больше, чем за тот же период 2016 года. В мае аэропорт обслужил 157,523 тыс. транзитных пассажиров (29,8%) - на 17,7% больше, чем в мае 2016 года.

За первые пять месяцев 2017 года Рижский аэропорт обслужил 27,855 тыс. рейсов - почти на 4% больше, чем за тот же период 2016 года, и 8300 тонн грузов - почти на 2% больше.

Международный аэропорт "Рига" - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии.