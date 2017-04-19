Международный аэропорт "Рига" в будущем надеется обслуживать до 10 млн пассажиров в год, рассказала Латвийскому радио директор департамента развития авиационных услуг и бизнеса аэропорта Лиене Фрейвалде.

В среду, 19 апреля, в аэропорту встретят 60-миллионного пассажира после восстановления независимости Латвии в 1991 году. "Для страны с таким небольшим населением, как Латвия, это существенное количество обслуженных пассажиров", - отметила она.

По словам Фрейвалде, обслуживание 10 млн пассажиров - вопрос не ближайших нескольких лет, но в течение 10-20 лет достичь этого показателя возможно.

Задачей аэропорта является обеспечение инфраструктуры для такого количества пассажиров. "Этим мы занимаемся постоянно, например, год назад была введена новая инфраструктура для трансферных пассажиров, которая в состоянии обслуживать 7-8 млн пассажиров в год", - рассказала представитель аэропорта.

До 2022 года аэропорт планирует значительно улучшить инфраструктуру публичной зоны пассажирского терминала - расширить зоны регистрации, проверок перед полетом, получения багажа. Это те зоны, где в часы пик, когда прилетает и улетает много пассажиров, возникают неудобства.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим авиаузлом в странах Балтии. В зимний сезон из Риги 20 авиакомпаний обслуживают более 60, а в летний - более 80 направлений. В 2016 году Рижский аэропорт обслужил более 5,6 млн пассажиров - почти 45% общего количества пассажиров в странах Балтии.