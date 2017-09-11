Рижский свободный порт за восемь месяцев года перевалил 22,716 млн тонн грузов, что на 4,8% (1,15 млн тонн) меньше, чем годом ранее.

Больше всего порт за восемь месяцев перевалил сыпучих грузов - 14,242 млн тонн, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Генеральных грузов было перевалено 4,532 млн тонн (+9,2%), наливных грузов - 3,942 млн тонн (-33,8%).

В структуре грузов по-прежнему доминировал уголь - 36,9%. Угля в Рижском порту в этом году перевалено 8,374 млн тонн, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

Нефтепродукты составили 17,1% переваленных грузов, контейнерные грузы - 12,3%, древесина - 8,1%, химические грузы - 7,4%.

В августе в Рижском порту перевалено 2,271 млн тонн грузов, в том числе 1,841 млн тонн сыпучих, 545 800 тонн генеральных и 334 700 тонн наливных.