Содействие сотрудничеству с Узбекистаном в сфере транспорта и логистики важно и для Рижского порта, и для всей транспортной отрасли Латвии в целом, чтобы обеспечить альтернативы сокращающемуся потоку транзитных грузов из России, сообщили агентству ЛЕТА в управлении Рижского порта.

Председатель Сената парламента Узбекистана Нигматилла Юлдашев во время официального визита в Латвию сегодня посетил Рижский свободный порт и встретился с его руководством.

Как отметили представители Рижского порта, Узбекистан является важным партнером и рынком для Рижского порта, особенно с учетом возможностей, которые для мультимодальных грузоперевозок предлагает динамично развивающийся узбекский центр логистики "Навои".

Узбекская сторона проявила интерес к возможностям Рижского порта и портовых предприятий в содействии развитию экспорта узбекских товаров на рынки европейских стран.

"Рижский порт, как и вся отрасль транспорта и логистики, активно ищет новых партнеров. Мы открыты для самых разных предложений, и рынок Узбекистана интересен нам как из-за растущих размеров, так и из-за географического расположения", - подчеркнул председатель правления Рижского порта Андрис Америкс.

По грузообороту и по числу обслуженных пассажиров Рижский порт - крупнейший в Латвии.