Управление Рижского свободного порта до конца этого года планирует провести осушительные работы на Кундзиньсале, сообщила агентству ЛЕТА представитель портового управления Лиене Озола.

Работы будут выполняться по инициативе местных жителей, в сотрудничестве с обществом "Кундзиньсала". Жители этого района столицы неоднократно жаловались на высокий уровень грунтовых вод, который особенно повышается во время весеннего паводка или после затяжных дождей, приводя к затоплению территорий.

Население Кундзиньсалы насчитывает 450 человек. Это не только самая быстроразвивающаяся территория Рижского порта, но и один из самых населенных портовых районов. Осушительные работы предусматривают создание системы мелиорации для понижения уровня грунтовых вод и строительство насосной станции, которая обеспечит откачку воды из населенных районов.