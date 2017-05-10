750 тысяч евро - такова огромная сумма, которую предприятие Рижской думы в ближайшие четыре года будет платить за юридические услуги двум присяжным адвокатам - Алвису Зачестcу и Анде Аузине. Это не первый договор Rīgas meži с упомянутыми адвокатами - несколько договоров с ними заключено уже начиная с 2011 года, но столь большая сумма фигурирует впервые. Объяснения Rīgas meži, почему юридические услуги стоят так дорого, неубедительны.

Еще больше вопросов возникает в связи с тем, что Зачестс и Аузиня - бывшие сотрудники предприятия: Зачестс руководил юридическим отделом Rīgas meži, а Аузиня была юристом предприятия. В 2011 году оба стали адвокатами и ушли с работы в Rīgas meži.

В Rīgas meži отрицают, что победители конкурса сами принимали участие в подготовке спецификации тендера. Член правления Rīgas meži Эдгарс Вайкулис пояснил, что закупать услуги на условиях аутсорсинга предприятию было выгоднее, чем платить зарплату штатным юристам.

Latvijas Avīze отмечает, что поначалу закупка юридических услуг была более выгодной, однако сейчас стоимость аутсорсинга многократно превышает сумму, которую ранее платили штатным юристам. Эдгарс Вайкулис объясняет, что издержки на юридические услуги выросли в связи с увеличением оборота Rīgas meži и изменениями в деятельности предприятия.