Совет по конкуренции (СК) разрешил открыть супермаркет Maxima XXX в рижском торговом центере Riga Plaza.

Подробнее о своем решении СК информирует позже.

Представители Maxima Latvija сообщили, что магазин будет открыт весной, инвестиции составят 2,06 млн евро.

Как сообщил руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс, магазин будет оформлен по новому дизайну, его площадь составит почти 4800 кв.м.

"Центр моды и развлечений Riga Plaza сейчас работает над глобальной реконструкцией зоны гипермаркета площадью более 8000 м2. В результате реконструкции расширятся возможности совершения покупок в одном месте за счет обеспечения еще большего количества магазинов и получения различных услуг, которые сейчас в центре недоступны или предлагаются в недостаточном объеме", - сказала руководитель Riga Plaza Эгита Пуките.

Ранее в центре Riga Plaza находился супермаркет Prisma.