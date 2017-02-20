Как пояснила специалист в эфире программы "День за днем", введение новых ограничений не было связано с расширением списка российского эмбарго. Запрет на поставки был применен к предприятиям, уже длительное время не экспортировавшим свою продукцию в Россию.

"Запреты были вызваны опасениями Россельхознадзора о том, что предприятия, которые долгое время не поставляли свою продукцию на территорию России, не могут гарантировать (и мы, со своей стороны, как контроль-надзорная служба) безопасность продукции, [предназначенной] для потребления российских граждан", — указала представитель службы.

Юлия Мелано добавила, что постановление о запрете на поставки латвийским предприятиям было отменено уже через несколько дней, когда стало ясно, что ограничения дублируют уже действующее эмбарго.

На прошлой неделе стало известно, что Россельхознадзор исключил из списка предприятий, имеющих право экспортировать продукцию в Россию, 21 латвийское предприятие, а еще к 44 применил временный запрет на ввоз продукции. Это решение мотивировано изменением в порядке учета предприятий-экспортеров. Как сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), от Россельхознадзора получено сообщение об изменениях в порядке учета предприятий-экспортеров. Если предприятие в течение трех лет не экспортировало продукции в Россию, оно автоматически исключается из списка, если же не экспортировало в течение 18-35 месяцев, применяется временный запрет.

Россия ввела эмбарго на импорт продуктов питания из стран ЕС в августе 2014 года.