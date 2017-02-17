Компания хотела бы, чтобы бункеровочные суда могли достигать любого места в Балтийском море, не отдаляясь от центра бункеровки более чем на 320 км, а глава "СПГ- Горская" Кирилл Лятс сказал газете, что запланированные к созданию на балтийском побережье терминалы не связаны жестко только с заводом предприятия по сжижению газа - это означает, что не весь сжижаемый там газ будет отправляться на малые терминалы компании, а также - что не весь газ, который будет поступать на эти терминалы, будет доставляться из Санкт-Петербурга.

Кирилл Лятс уверяет, что предприятие уже заключило договоры на больший объем СПГ, чем может поставить первая линия по сжижению газа, которая, согласно плану, заработает уже во второй половине этого года: "Часть СПГ мы будем покупать на рынке или путем заключения долгосрочных договоров поставок с другими поставщиками СПГ. Поэтому источники поставок СПГ точно будут разными".