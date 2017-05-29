Вылет из московского аэропорта "Домодедово" будет происходить в 11:10, прилет в Ригу - в 12:50. В тот же день вылет из аэропорта "Риги" - в 13:40 и прилет в "Домодедово" в 15:20.

На маршруте будет работать канадский самолет Bombardier CRJ-100/200. Продолжительность полета - один час и 40 минут. Цена за билет туда и обратно - от 180 евро.

Как рассказала представитель аэропорта "Рига" Лиене Фрейвалде, "РусЛайн" - это уже четвертая в рижском аэропорту авиакомпания, обеспечивающая рейсы в Москву.

"РусЛайн" - российский региональный авиаперевозчик. Флот компании состоит из 20 самолетов Bombardier CRJ-100/200, один самолет вмещает до 50 пассажиров. В прошлом году авиакомпания перевезла 606,9 тыс. пассажиров.