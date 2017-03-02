В период весенне-летней навигации 2017 года российская авиакомпания "РусЛайн" приступает к выполнению нового рейса Рига – Москва, а также возобновляет полеты по направлению Паланга – Москва. Прямые рейсы в аэропорт Домодедово и обратно будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Рейсы Рига-Москва "РусЛайн" начнет выполнять с 29 мая 2017 года. Рейсы будут выполняться во все рабочие дни и по воскресеньям. Длительность полета Рига-Москва составит один час и 40 минут.

Авиакомпания "РусЛайн" работает в сегменте региональных авиаперевозок России. Основной целью деятельности авиакомпании является построение сети маршрутов между региональными центрами и хабовыми аэропортами. Парк компании состоит из 20 региональных Bombardier CRJ-100/200, вместимостью 50 кресел. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет более 30 городов РФ и Европы. Базовый аэропорт: Москва (Домодедово).