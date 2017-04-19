Доля банка в капитале Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca снизилась с 17,4% до нуля. Сделка была закрыта 18 апреля, сумма сделки не раскрывается.

По предварительным данным, в 2016 году оборот предприятия по сравнению с предыдущим годом увеличился на 54,6% до 20,243 млн евро, а прибыль составила 332,8 тыс. евро.

Акции предприятия котируются во втором списке биржи Nasdaq Riga. Основные акционеры компании - Krona Group (46% акций с правом голоса), Mals Company Ltd. (23%) и Imfelant Productions Inc (10,05%).