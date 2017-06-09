Он признал, что Макаров является одним из претендентов на принадлежащие Itera Latvija акции предприятий, но переговоры пока лишь на начальном этапе.
На вопрос о том, есть ли у Макарова возможность в соответствии с требованиями закона об энергетике приобрести акции LG и Conexus Baltic Grid, Савицкис ответил, что в настоящее время этот вопрос изучается. Также пока нет ясности о том, будут ли приобретены только акции предприятий или вся Itera Latvija.
Возможную стоимость сделки Савицкис не назвал, отметив лишь, что речь идет о суммах примерно такого уровня, какие уже озвучивались раньше. "Плюс-минус 5%", - добавил он.
По словам руководителя Itera Latvija, больше ясности по этому вопросу может появиться через месяцы, кроме того, по словам Савицкиса, "претенденты приходят и уходят".
Игорь Макаров - российский бизнесмен, президент Areti International Group Limited. В 1992 году он учредил предприятие Itera, которое стало одной из крупнейших в мире частных газовых компаний. После того как нефтегазовый бизнес Itera в 2013 году был продан государственной компании "Роснефть", другая часть группы - Itera International Group of Companies - была переименована в Areti International Group.
До 2014 года Макаров занимал должность председателя совета "Itera Latvija".
Компания Conexus Baltic Grid была учреждена в конце прошлого года путем отделения от LG активов системы хранения и передачи газа. Основной капитал компании составляет 39,8 млн евро. По различным оценкам, стоимость ее акций составляет около 200 млн евро.
Владельцами Conexus Baltic Grid являются те же акционеры, что и LG - российский "Газпром" (34,1%), опосредованно Marguerite Fund, учрежденный Европейским инвестиционным банком (29,1%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,3%) и Itera Latvija (16%).
В соответствии с требованиями закона об энергетике до конца года Conexus Baltic Grid должна быть продана, чтобы ее акционеры не были связаны с владельцами LG. Это требование не относится к финансовому инвестору Marguerite Fund.
Крупнейшими акционерами ЛГ являются "Газпром" (34%), Marguerite Gas II (28,97%), Uniper Ruhrgas International (18,26%) и Itera Latvija (16%).