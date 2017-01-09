Российский бизнесмен учредил в Латвии фирму с крупным капиталом

Foto: Shutterstock На прошлой неделе (2-8 января) в Латвии было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью Stern Holding с уставным капиталом в 40 млн евро. По данным Регистра предприятий это было крупнейшее по размеру капитала коммерческое общество среди зарегистрированных на прошлой неделе. Фирма принадлежит российскому бизнесмену. По данным Crediweb.lv, фирма Stern Holding учреждена 6 января 2017 года. 40% долей капитала фирмы принадлежит российскому бизнесмену Владиславу Штернфельду, остальные 60% контролируются принадлежащей ему же фирмой Sternfeld Holding. На прошлой неделе Владислав Штернфельд также зарегистрировал еще одно коммерческое общество - фирму Butakovo Holding с капиталом 4,1 млн евро.

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