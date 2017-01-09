По данным Crediweb.lv, фирма Stern Holding учреждена 6 января 2017 года. 40% долей капитала фирмы принадлежит российскому бизнесмену Владиславу Штернфельду, остальные 60% контролируются принадлежащей ему же фирмой Sternfeld Holding. На прошлой неделе Владислав Штернфельд также зарегистрировал еще одно коммерческое общество - фирму Butakovo Holding с капиталом 4,1 млн евро.