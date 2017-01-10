Россия может в этом году снять часть ограничений на поставки шпрот из стран Балтии, сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

По его словам, в настоящее время федеральная служба ждет от балтийских коллег предложения по возобновлению поставок.

По словам Алексеенко, балтийские коллеги выразили заинтересованность в возобновлении поставок. При этом прибалтийские предприятия должны гарантировать, что устранили нарушения, из-за которых и был введен запрет на поставку в Россию шпрот, отметил чиновник.

В ноябре прошлого года глава Россельхознадзора Сергея Данкверт говорил, что ведомство подготовилось к частичному возобновлению поставок рыбных консервов с отдельных предприятий Латвии и Эстонии.

Запрет был введен в мае 2015 года. Ведомство объяснило это выявленными в этой продукции системными нарушениями.