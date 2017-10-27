Запрет будет действовать до 31 декабря 2018 года для стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Под запрет попадают, в частности, живые свиньи (за исключением чистопородных племенных), субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и других животных, свиной жир, лярд-стеарин, животное масло и еще некоторые продукты.

"Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", — отмечается в постановлении.

В августе 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С августа 2015 года в санкционный список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с прошлого года — Украина.

Из этих стран нельзя ввозить в Россию мясо, молоко, рыбу, овощи и фрукты. С ноября 2016 года эмбарго стало распространяться на соль. Позже запрет на соль сняли для производства лекарственных средств и биологически активных добавок.

В июне президент России Владимир Путин продлил действие санкций в отношении стран Евросоюза до 31 декабря 2018 года. Тогда Россия не стала их расширять.