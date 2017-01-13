Как пишет ТАСС, вице-президент "Транснефти" отметил, что компания прогнозирует дальнейшее снижение экспорта нефтепродуктов через порты Прибалтики - в 2017 году он может составить 2,4 млн тонн против 3,2 млн тонн в прошлом году. "2,4 млн тонн - Прибалтика. Это дизельное топливо по трубе. Все остальное - по железной дороге", - сказал он.

При этом поставки российской нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года составят 4 млн тонн, сообщил Андронов. "Белоруссия - есть график на первый квартал, это 4 млн тонн", - сказал он. Ранее предполагалась поставка в первом квартале 4,5 млн тонн.

При этом, "Транснефть" намеревается увеличить объем транспортировки нефтепродуктов. "Транснефть" планирует увеличить транспортировку нефтепродуктов в 2017 году на 7% — до 35,2 млн тонн. В 2016 году транспортировка нефтепродуктов составила 33,1 млн тонн.

Напомним, что "Транснефть" через дочернюю структуру выступает совладельцем латвийского предприятия LatRosTrans (LRT). Оно является единственным предприятием по транспортировке нефти и нефтепродуктов, которое обеспечивает транспортировку дизельного топлива по магистральному трубопроводу от границы с Беларусью до Вентспилса.

Общая протяженность принадлежащих предприятию магистральных трубопроводов на территории Латвии превышает 780 км, а общая вместимость нефте- и нефтепродуктопровода составляет 242 819 кубометров. Нефтепродуктопровод Полоцк – Вентспилс активно используется для доставки дизельного топлива, он имеет пропускную способность до восьми миллионов тонн в год. По принадлежащим LRT нефтепроводам Полоцк – Мажейкяй и Полоцк – Вентспилс перекачка нефти в последние годы не ведется. Протяженность функционирующего нефтепродуктопровода – 340 км, нефтепровода Полоцк – Вентспилс – 336 км, а нефтепровода Полоцк – Мажейкяй – 107 км.

Другие планы "Транснефти"

Прокачка сырой нефти останется на уровне 2016 года. "Транснефть" в 2017 году ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года - 483,3 млн тонн, сообщил Сергей Андронов.

"На том же уровне остается - 483,3 млн тонн. Эта цифра состоит из заявок, но мы их получили до решения о присоединении России к сокращению добычи. Следует ожидать, что на эту сумму будет скорректировано еще", - сказал он.

Андронов также сообщил, что экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2017 году, согласно текущим заявкам компаний, может сократиться на 2,4% по сравнению с прошлым годом - до 232-233 млн тонн.

"Экспорт ожидается 232-233 млн тонн, остальное - переработка на НПЗ. По поводу переработки надо будет посмотреть, как отразится налоговый маневр. Мы будем наблюдать совместно с Минэнерго", - сказал он.