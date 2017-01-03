Предприятия с участием иностранцев составили 16% от общего числа фирм, зарегистрированных в 2016 году.

Lursoft составил топ стран, жители которых c наибольшей активностью учреждали бизнес в Латвии. Первое место в этом рейтинге занимает Россия, второе - Италия, третье- Эстония, четвертое - Литва, пятое - Украина.

В индивидуальном зачете по числу учрежденных в Латвии компаний лидирует итальянец Pier Felice Poddighe, который стал владельцем долей в капитале 13 фирм, учрежденных в 2016 году. В общей сложности этот гражданин Италии выступает совладельцем долей в 26 латвийских фирмах.

11 новых фирм в прошлом году учредил латвиец Армандс Швернс. Правда, к данному моменту его фамилия числится в числе совладельцев только двух предприятий.

По девять новых латвийских предприятий в 2016 году создали бизнесмены из Италии - Luigi Santinello и Gianlorenzo Faustini.