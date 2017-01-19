В третьем квартале 2016 года по сравнению с третьим кварталом 2015 года цены на жилье в Латвии выросли на 10,8%. Больше этот прирост был только в Венгрии - 11,6%.

В целом в 25 странах ЕС, по которым доступны данные, цены на жилье за год повысились. В Литве прирост составил 5,3%, в Эстонии - 7,4%.

Цены на жилье за год снизились только на Кипре - на 3,3% и в Италии - на 0,9%.

По сравнению со вторым кварталом 2016 года цены на жилье в 25 странах ЕС повысились. Снизились они только в Румынии - на 0,7%, а в Финляндии не изменились.

Самый большой квартальный прирост цен в третьем квартале зарегистрирован на Мальте - 5,4%, в Ирландии - 4,7%, а также в Эстонии, Литве и Венгрии - 3,4%. В Латвии, Болгарии и Словакии он составил 1,6%.

В ЕС в целом годовой прирост цен на жилье в третьем квартале 2016 года составил 4,3%, квартальный - 1,5%, в еврозоне - соответственно 3,4% и 1,3%.

Данные об изменениях цен на жилье в Греции недоступны, данные по Болгарии и Италии являются предварительными, а по Люксембургу - неполными.