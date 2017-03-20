Через неделю, 27 марта, у здания Сейма пройдет народный сход (собрание) с требованием отмены налога на единственную недвижимость. Но такое предложение уже отвергнуто рабочей группой, которой было предложено найти компромисс между необузданным ростом налоговой нагрузки на собственников и интересом госказны. До сих пор разумного решения не найдено. Как и с налогом на микропредприятия. Единственное предложение экспертов сводится к "заморозить" и "подумать еще".

Министр юстиции Дзинтарс Расначс ожидает от Министерства финансов отзывчивости в предложении уменьшить значение кадастровой стоимости в расчете налога на недвижимость (НН).

По словам Расначса, Минюст продолжит настаивать на предложении до 2020 года заморозить кадастровую стоимость и с 2018 года установить, что рост НН не может превышать 10%. Также предусмотрено усовершенствовать методику расчета кадастровой стоимости, пишет агентство LETA.

Самоуправлениям при установлении налоговых скидок нужно соблюдать принцип социальной ответственности, то есть учитывать влияние налога на социально незащищенные группы населения.

Вопросы политики НН обсуждаются в рабочей группе, возглавляемой Минфином. Директор департамента министерства по связям Алексис Яроцкис ранее сообщил, что группа продолжает поиск решений.

Самоуправления должны подготовить прогноз НН на 2018 год, который готовится по данным на 1 июня. Поэтому важно знать, каковы будут изменения в установлении кадастровой стоимости. Действующие нормативные акты предусматривают, что с 1 января она должна рассчитываться в соответствии с рыночными ценами на 1 июля 2015 года - в размере 85%.