Идентичный годовой прирост оборота розничной торговли в июле был зафиксирован также в Португалии.

Больше всего за год розничная торговля выросла в Словении (+10%). Далее по этому показателю следуют Румыния (+8,8%) и Польша (+7,9%). В Литве он составил +3,2%, в Эстонии - +1,6%.

Самый маленький годовой прирост розничной торговли в июле зарегистрирован в Испании (+0,5%).

В июле розничная торговля сократилась в Бельгии (-1%).

В странах ЕС в среднем оборот розничной торговли в июле 2017 года по сравнению с июлем 2016 года вырос на 2,7%, в еврозоне - на 2,6%, а по сравнению с июнем 2017 года - сократился соответственно на 0,2% и на 0,3%.

За месяц оборот розничной торговли упал в 11 странах ЕС, вырос - в 10, а в Дании не изменился.

Больше всего он упал в Германии (-1,2%). Далее следуют Хорватия (-1,1%), Эстония и Австрия (-1%).

Самый большой месячный прирост розничной торговли в июле зарегистрирован в Словении (+1,4%). В Румынии он составил 1,2%, в Польше - 1%, в Латвии - 0,8%, в Литве и Финляндии - 0,4%.

Данные об изменениях розничной торговли в июле в Чехии, Греции, Италии, на Кипре, в Люксембурге и Нидерландах недоступны.