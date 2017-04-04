Самый незначительный прирост розничной торговли в феврале зарегистрирован в Австрии (+0,2%), Португалии (+0,5%) и Венгрии (+1,1%). В Эстонии и Германии объемы розничной торговли выросли на 1,6%.

Крупнейший прирост оборота розничной торговли в феврале зарегистрирован в Словении - на 16,8%. В Люксембурге он составил 12,9%, в Литве - 7,6%, в Румынии - 7,5%, в Польше - 6,9%, в Ирландии - 6,4%, в Словакии - 4,5%, в Болгарии - 3,8%, в Великобритании - 3,5%.

В целом прирост объемов розничной торговли в феврале зарегистрирован в 19 странах ЕС, данные о которых доступны. В Испании показатель сохранился на уровне февраля прошлого года, спад зафиксирован в Бельгии (-3,2%), на Мальте (-0,9%) и в Дании (-0,2%).

Во всех странах ЕС оборот розничной торговли в феврале по сравнению с февралем 2016 года увеличился на 2,2%, в еврозоне - на 1,8%. В свою очередь по сравнению с январем текущего года объемы розничной торговли выросли и в ЕС, и в еврозоне на 0,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем прирост объемов розничной торговли зарегистрирован в 12 странах ЕС, а в 11 государствах отмечен спад.

Самое значительное снижение объемов розничной торговли в феврале по сравнению с январем произошло на Мальте (-0,8%), в Латвии (-0,7%), Бельгии (-0,6%), Эстонии и Дании (-0,5% в каждой стране), а также в Литве (-0,4%).

Самый существенный рост объемов розничной торговли в феврале по сравнению с январем зарегистрирован в Португалии (+3,1%), Хорватии (+2,8%) и Словении (+2,3%).

Данные о Чехии, Греции, Италии, Кипре и Голландии недоступны.