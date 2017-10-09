После проверки финансовой полиции Службы госдоходов на основании жалобы журналистки LTV, несколько месяцев назад устроившейся в ресторан посудомойщицей и констатировавшей, что в Tokyo City платят зарплаты в "конверте", руководство предприятия объявило своим работникам, что теперь всю зарплату будет перечислять на карточку, сообщила в понедельник вечером передача LTV "Запрещенный прием".

Об этом свидетельствует фрагмент видео с собрания работников Tokyo City. Само предприятие от официальных комментариев по-прежнему отказывается.

"Ставки останутся такими же. Единственное, то, что вы получали дополнительно, будете получать на карточки", - сказала на собрании работникам глава филиала Tokyo City на ул. Кр.Барона Даце Гаспажина Корецка, добавив, что "СГД нас прижала к стенке".

Правда, как отмечает "Запрещенный прием", предприятие не планирует официально оплачивать сверхурочные (по двойной ставке), а также работу по ночам (должна быть прибавка в 50%).

Как уже сообщала передача, до сих пор в сети ресторанов Tokyo City часть зарплаты выплачивали "в конверте", то есть за людей не платились социальные взносы.