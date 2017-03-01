Ryanair начнет выполнять рейсы Рига - Мальта с октября 2017 года. Рейсы туда и обратно будут выполняться два раза в неделю, говорится в сообщении авиакомпании.

Компания подчеркивает, что до 7 марта на сайте авиакомпании можно будет забронировать билеты на апрель и май 2018 года по цене от 19,99 евро.

"Мы рады, что наш партнер Ryanair намеревается дополнить новым направлением список из 12 маршрутов этой авиакомпании из Рижского аэропорта. Новый маршрут станет отличным дополнением для направлений, которые сейчас предлагает пассажирам Рижский аэропорт", - сообщила председатель правления аэропорта "Рига".