Эта мера может коснуться 285 000 пассажиров, которым будут предложены денежные компенсации или билеты на другой рейс.

Предполагается, что это позволит Ryanair увеличить показатели вылетов и прилетов по расписанию. В первой половине сентября пунктуальность Ryanair упала ниже 80%.

Пассажиры, которые не смогли вылететь своим рейсом по вине авиакомпании, могут претендовать на выплату компенсации. В соответствии с нормами ЕС, за короткий перелет пассажир может получить 250 евро, за перелет средней протяженности - 440 евро, за дальний перелет - 600 евро.

Авиакомпания Ryanair выполняет из Риги рейсы в Брюссель, Берлин, Бремен, Кельн, Франкфурт, Дублин, Милан (Бергамо), Глазго, Лидс, Лондон (Станстед), Манчестер, Ист-Мидлендс, Жирону и на Мальту.