Авиакомпания поясняет, что в этот период не будут выполнять рейсы 25 из 400 самолетов авиакомпании. Временно "замораживаются" 34 маршрута из 1800 маршрутов, на которых в ноябре-марте будут работать самолеты Ryanair. Рейсы из Риги не отменяются.

Все пассажиры, которых затронут отмены рейсов, получили от авиаперевозчика сообщения электронной почты с предложением возврата денег или альтернативных маршрутов.

Глава Ryanair Майкл О'Лири принес извинения клиентам авиакомпании за второе в этом месяце объявление о проблемах с рейсами.

Напомним, что ранее в сентябре Ryanair сообщила об отмене до 50 рейсов каждый день до 31 октября 2017 года. Отмена рейсов затронула 315 000 пассажиров.