Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отменила в воскресенье 82 рейса, заявив, что "напутала" с отпусками пилотов. В субботу Ryanair объявила, что будет отменять по 40-50 рейсов ежедневно в ближайшие шесть недель.

Начальник отдела маркетинга Кенни Джейкобс сказал, что все пассажиры, забронировавшие рейсы до 20 сентября, оповещены об этом по электронной почте. "Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки", - сказал он.

Это связано с тем, что у сотрудников Ryanair накопилось много отпускных дней, и многие из них забронировали свои отпуска ближе к концу года. К тому же Ryanair - крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик - меняет свой отпускной год, который теперь будет считаться с января по декабрь, а не с апреля по март, как было до настоящего времени. По словам представителей авиакомпании, из-за этих перемен руководству пришлось отпустить пилотов в отпуск в сентябре и октябре.

Отмены рейсов могут затронуть до 285 тысяч пассажиров, которым предложат либо билет на другой рейс, либо возврат денег. "Мы рекомендуем всем нашим клиентам проверять свой электронный адрес, указанный при бронировании", - сказал директор по маркетингу.

Компания также отметила, что отменено будет менее 2% всех рейсов Ryanair, к тому же это поможет на 90% выполнить обязательства по пунктуальности. Однако многие купившие ранее билеты на рейсы Ryanair жалуются, что им предлагают билеты взамен отмененных рейсов на неподходящие дни или же когда их собственный отпуск уже закончится.

У потребителей есть определенные права, что гарантирует Европейский закон по защите прав пассажиров. "Правила гласят, что если авикомпания не имеет подходящего альтернативного рейса, вам должны предложить билет другой авиалинии", - поясняет редактор отдела путешествий газеты Independent Саймон Кальдер. Он говорит, что пассажиры должны иметь возможность обратиться за компенсацией в связи с отменой рейсов. "Это очень странная позиция по отношению к клиентам - сказать, что мы хотим улучшить наше обслуживание, но для этого будем держать наши самолеты в аэропорту", - сказал эксперт в интервью Би-би-си.

Какие права есть у пассажиров?

Правила ЕС относительно отмененных рейсов таковы: