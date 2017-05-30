В заявлении компании говорится, что снижение цен до марта 2018 года составит от 5 до 7%, в основном благодаря снижению курса фунта стерлингов, произошедшему после голосования о выходе страны из Евросоюза.

В предыдущем финансовом году цены на авиабилеты компании снизились на 13%. Несмотря на это, компания объявила о рекордных прибылях в размере 1,32 млрд евро благодаря росту числа перевезенных пассажиров.

Однако компания-лоукостер считает, что "брексит" и опасения террористических нападений остаются факторами риска. Стоимость акций компании выросла в этом году на 20%.

Авиакомпания, которая совершает 1800 рейсов в сутки в 33 странах, объясняет снижение цен на свои билеты растущей конкуренцией со стороны европейских авиаперевозчиков и относительной слабостью британского фунта.

Несмотря на текущие проблемы, компания Ryanair сообщила, что по осторожным прогнозам ее прибыльность в текущем финансовом году возрастет на 8%.

Билеты дешевеют

Фунт стерлингов подешевел относительно доллара на 16% с июня прошлого года, что означает, что продаваемые компанией за фунты билеты стоят меньше в евро - валюте, в которой отчитывается компания.

Однако компания считает, что снижение цен на билеты привело к росту числа пассажиров на 13% с марта 2017 года.

Авиаперевозчик заявил также, что ряд террористических нападений в европейских городах стали фактором, побудившим его к дальнейшему снижению цен.

В своем докладе Ryanair отмечает, что статистика своевременных вылетов ухудшилась с 90 до 88% из-за нехватки авиадиспетчеров и забастовок, а также из-за плохой погоды.

"Только в марте серия неоправданных забастовок привела к отмене почти 500 рейсов и утрате более 500 тысяч заказов на билеты", - говорится в отчете компании.

Компания Ryanair, которая вела кампанию против выхода из ЕС, считает, что жесткий вариант выхода Британии из состава ЕС, в рамках которого не будет заключено соглашения о торговле, станет существенным фактором риска в будущем.

С целью снижения таких рисков компания заявила, что будет и далее расширять сеть своих маршрутов в Европе, чтобы воспользоваться возможностями роста на пределами Британии.