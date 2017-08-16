Авиаперевозчик предложил запретить продажу алкоголя в барах и ресторанах аэропортов в утренние часы (до 10.00), а также ограничить количество напитков, продаваемых на один посадочный талон.

По данным Independent.ie, Ryanair ранее запретила своим пассажирам распивать в салонах самолетов алкогольные напитки, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли duty free.

Известная авиакомпания-дискаунтер выступила с таким предложением после того, как появились данные о пассажирах, арестованных за злоупотребление алкоголем. В прошлом году их количество увеличилось на 50%.