Пассажиры авиакомпании Ryanair могут пронести в салон самолета одну ручную кладь весом 10 кг и габаритами 55cm x 40cm x 20cm плюс маленькую ручную кладь (женскую сумку, портативный компьютер и др.). Перед посадкой вся ручная кладь взвешивается, и если она не соответствует установленным лимитам, то за нее нужно доплачивать 50 евро.

"Несмотря на то, что мы постоянно повторяем эти правила, некоторые пассажиры по-прежнему пытаются пронести на борт самолета ручную кладь, которая превышает установленные габариты. Это приводят к задержкам во время посадки. Мы советуем брать с собой разрешенную нормальную ручную кладь и сумку поменьше", - отметил глава отдела маркетинга авиакомпании Кенни Джейкобc.

Если вещей много, в компании советуют брать чемодан и сдавать его в багаж.