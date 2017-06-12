Министерство экономики (МЭ) разработало реформу системы найма жилых помещений. Среди предложений – обязательная регистрация всех договоров, отказ от бессрочных контрактов и многое другое. Такой порядок, отмечают в министерстве, защитит как квартиросъёмщиков, так и потенциальных покупателей недвижимости, а также позволит бороться с "чёрным" рынком аренды, а значит пополнит доходную часть бюджета за счет налогов с доходов от аренды.

Как пояснили порталу DELFI в пресс-службе министерства, соответствующий законопроект предложен для обсуждения. Цель предложений – отрегулировать рынок аренды.

Законопроект оговаривает порядок исключительно найма жилых помещений, заключение договоров и правовые отношения между сторонами при переходе прав собственности.

Аренда находящихся в жилых домах нежилых помещений или общежития и впредь будут осуществляться в порядке, описанном в Гражданском законе.

Какие грядут изменения?

1. В отличие от пока действующего порядка предлагается обязательная регистрация всех договоров найма в Земельной книге, обеспечив тем самым публичную доступность и полноценную информацию обо всех заключённых сделках.

2. Новый владелец квартиры будет обязан исполнять условия договора найма лишь в том случае, если договор занесён в Земельную книгу.

3. Предлагается освободить стороны от канцелярской пошлины и заверения прошения при занесении договора найма в Земельную книгу.

4. Впредь договор найма может быть только срочным, то есть заключаться на определённый срок. Если новый договор между сторонами не заключается, наниматель обязан освободить квартиру.

5. До окончания срока, указанного в договоре, у квартиранта будет право расторгнуть договор, предупредив хозяина за месяц, а наймодатель может это сделать только в случаях, оговорённых в законе.

6. Члены семьи квартиросъёмщика более не получат постоянного права использовать помещения, а также не будут нести солидарную ответственность за исполнение условий договора. Лишь в случае смерти нанимателя члены его семьи смогут просить заключить новый договор без изменения условий.

7. Владелец недвижимости сможет поднять квартплату только, если в договоре оговорён такой принцип и порядок. Например, повышение связано с показателем инфляции или ростом затрат.

8. За месяц до вступления в силу предложенного закона все ранее заключённые договоры должны быть занесены в Земельную книгу.

9. В случае, если квартира уже используется, стороны будут обязаны заключить новый договор. Если же найти компромисс не удаётся, можно обратиться в суд, который, проанализировав, установит срок договора, но не более 10 лет, а также определит размер квартплаты.

Эти и другие нормы предлагается внести в закон "О найме жилых помещений", который ещё должно одобрить правительство, и принять депутаты Сейма.