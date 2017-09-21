По объему инвестиций в коммерческую недвижимость лидирующую позицию занимает Литва с 260 млн. евро. За ней следуют Эстония — 194 млн. евро и Латвия — 57 млн. евро. Совокупный объем инвестиций в странах Балтии уменьшился на 2,4 % по сравнению с 523 миллионами евро в аналогичный период прошлого года.

В указанный объем инвестиций включены коммерческие объекты, исключая объекты развития и земельные участки с ценой продажи свыше 0,4 млн. евро.

В первом полугодии 2017 г. наибольшую долю инвестиций (43 %) привлек сегмент розничной торговли (в первом полугодии 2016 г. – 34 %), который был основной движущей силой инвестиций во всех трех странах Балтии в этот период времени.

После приобретения логистического центра Kesko Senukai в Каунасе в 2016 году американский фонд CPA:17–Global, управляемый W.P.Carey Inc., существенно расширил свой портфель, в который вошли 11 магазинов Kesko Senukai и логистический центр в Литве. Кроме того, в результате покупки 70% акций компании Baltic Retail Properties в Латвии и Эстонии приобретены 7 магазинов товаров "сделай сам"; общая сумма сделки составила 127 миллионов евро. Среди других заметных сделок в сегменте розничной торговли можно упомянуть приобретение компанией Sportland LT торговых и административных помещений в Вильнюсе, по адресу пр-т Гедиминаса, 20 и продажу супермаркета Prisma в эстонском городе Нарва предприятием EfTEN Capital французской компании по управлению активами Corum.

Вторая крупнейшая доля инвестиций привлечена сегментом офисных помещений, которая составила 28% от общей суммы сделок в странах Балтии. Заметными сделками в сегменте офисных помещений стали продажа Vertas BC, Penta BC и Duetto I BC в Вильнюсе, приобретение офисного здания по адресу ул. Хобуяама, 4 в Таллине и продажа офисного здания Ostas skati в Риге.

Инвестиции в индустриальные здания достигли 111 миллионов евро и составили третью крупнейшую долю в сумме сделок за первое полугодие 2017 г. East Capital Baltic Property Fund III, управляемый East Capital, объявил о подписании соглашения о приобретении логистического парка VGP Nehatu в Таллинне (тем не менее, сделка будет завершена после утверждения эстонским управлением по вопросам конкуренции). Также заметная сделка в сегменте складских помещений стала приобретение логистического центра Rimi в литовском городе Вевис.

Средняя сумма сделки в первой половине этого года составила 4,0 миллиона евро (в первой половине 2016 г. – 3,5 миллиона евро). Увеличение средней суммы сделки можно объяснить большим количеством и объемом сделок, превышающих 10 миллионов евро (примерно 64 % от общего числа). В то же время приблизительно 78% от общего числа сделок, заключенных в странах Балтии в первом полугодии 2017 г., составили сделки на сумму меньше 3 миллионов евро.

Ожидается, что во втором полугодии 2017 г. инвестиционный рынок будет столь же активным, поскольку большинство инвесторов располагают свободным капиталом и находятся в постоянном поиске инвестиционных объектов, обеспечивающих качественный денежный поток. После рекордного 2015 г. и активного 2016 г. компания Colliers прогнозирует, что общая сумма сделок в 2017 г. превысит 1 миллиард евро и таким образом сохранится на уровне предыдущего года.