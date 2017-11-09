В октябре темпы роста цен на серийное жилье очевидно замедлились, хотя количество предложений сокращается шестой месяц подряд. Именно дефицит предлагаемых объектов и разгоняет цены. Потенциальные покупатели по-прежнему активны, спрос велик, но свои решения они принимают не спеша и обдумано.

"Темпы роста цен на серийное жилье замедлились – с +1,5% в апреле до +0,1% в октябре. С начала годы недвижимость в среднем подорожала более чем на 6%. Этого показателя, как ранее прогнозировалось, рынок должен был достичь только к концу 2017 года. Сокращение предложения и в будущем будет стимулировать рост цен, но думать о "пузыре" на рынке недвижимости еще слишком преждевременно, поскольку цены на серийные квартиры по-прежнему на 52,7% ниже исторического максимума", - описывает ситуацию на рынке председатель правления риэлтерской компании Balsts Айгарс Зариньш.

По его словам, в октябре в микрорайонах на продажу было выставлено на 2% меньше жилья, чем в сентябре. Количество предложений сокращается уже шестой месяц подряд. Причем, особо редко на продажу выставляется жилье в микрорайонах с самыми низкими ценами. Это Болдерая и Вецмилгравис. Владельцы квартир не спешат, они ждут дальнейшего роста цен.

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Риге в октябре составляла 766 евро. Самое дорогая недвижимость на Тейке (895 евро за квадратный метр), самая дешевая – в Болдерая (541 евро за квадратный метр).

В сегменте новостроек, который ориентирован на местных покупателей, активность сохранилась на прежних показателях. Активность эксперт объясняет привлекательными условиями кредитования, а также тем фактом, что ежемесячные платежи ниже, чем аренда квартир. Но покупатели по-прежнему осторожны.

Рынок аренды квартир также активен. Спрос на жилье в центре города превышает предложение. Это позволяет удерживать арендные ставки на уровне 5-8 евро за квадратный метр. Если недвижимость расположена в историческом центре, то квартиры предлагаются за 10-13 евро за квадратный метр.