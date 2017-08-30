Во втором квартале текущего года средние месячные зарплаты стремительно росли во всех странах Балтии. Самые высокие зарплаты сохраняются в Эстонии, за которой следуют Латвия и Литва, свидетельствуют данные статистических бюро.

В Эстонии во втором квартале средняя зарплата до уплаты налогов составляла 1242 евро, что на 6,8% больше, чем годом ранее. В Латвии во втором квартале брутто-зарплата составляла 927 евро (+8,7%), в Литве - 838,7 евро (+2,3%).

"Рынок труда продолжает разогреваться, и это продолжится и в последующие годы. Для домохозяйств это хорошо, потому что они могут больше тратить, но предприятия должны понимать, что рост зарплат, не покрытый производительностью, мешает им зарабатывать, инвестировать и преодолеть будущие кризисы. Слишком сильный рост зарплат - это уже риск, а рост на 9% очень стремительный", - заявил на презентации нового макроэкономического обзора Swedbank главный экономист банка Мартиньш Казакс.

"Дефицит рабочей силы в Латвии еще близко не таков, как перед кризисом, но тенденции не радуют. Опросы предпринимателей показывают, что находить работников становится все более сложно, особенно в строительстве, и это проблема не только Латвии, но и других государств Восточной Европы", - считает экономист Citadele Мартиньш Аболиньш.

Отрасли с самыми высокими зарплатами в странах Балтии несколько отличаются. В Латвии и Литве это финансы и страхование, в Эстонии - ИТ.

Самые низкие зарплаты во всех странах в секторе общественного питания и расселения туристов.