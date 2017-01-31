В январе 2017 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года число сделок на рынке жилья в Риге снизилось на 23%, говорится в обзоре компании Balsts.

В начале года средняя цена квартир в Риге увеличилась. Самые высокие цены на Тейке - 859 EUR/м2, самые низкие, так же как и прежде, в Болдерае - 484 EUR/м2.

"В начале этого года, по сравнению с ситуацией в январе 2016 года, количество сделок снизилось на 23%. Значительное падение количества сделок можно объяснить необычно большим количеством покупок-продаж в декабре 2016 года - 1447 сделок и снижением предложения по сравнению с декабрем прошлого года. Это создает пассивность на рынке недвижимости. Цена серийных квартир в январе увеличилась на 0,22%", комментирует председатель правления компании Balsts Айгар Зариньш.

В январе спрос на аренду квартир в Ригe немногим превышает объем предложения, по сравнению с декабрем 2016 года. Самый высокий уровень предложения был в Пурвциемсе и в Агенскалнсе, а наименьшее количество там, где самая низкая цена - в Болдерае и Вецмилгрависе. Так как спрос всё еще превышает объем предложения, это позволило увеличить арендные ставки на 3%. В настоящий момент наиболее пользующиеся спросом 2-х, 3-х комнатные квартиры в микрорайонах Риги, при средней цене в 5-8 EUR/ м2 и в центре - по цене 7-12 EUR/м2 в месяц.

Рост спроса в основном обеспечивается иностранными студентами, подыскивающими себе подходящее жилье. Наблюдаемый тренд - большой интерес молодежи на 2-3 комнатные квартиры в ухоженных домах центра Риги.