С 3 апреля 2017 года каждый потребитель природного газа сможет свободно выбрать поставщика, сообщает Министерство экономики.

Открытый рынок газа создает условия для конкуренции между торговцами, что обеспечит лучшее качество услуг и большие возможности для всех потребителей природного газа.

Министерство экономики разработало и подало на рассмотрение правительства проект правил "О торговле и использовании природного газа", в которых прописаны принципы работы открытого рынка газа.

Для домашних хозяйств рынок будет открываться поэтапно. С 3 апреля хозяйства, которые не захотят менять торговца, будут получать газ от нынешнего продавца - Latvijas Gāze - по цене, установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ). Latvijas Gāze обязано поставлять газ до 2019 года.

В свою очередь коммерсанты до 15 июня этого года должны выбрать торговца природного газа и заключить с ним договор. Если коммерсант этого не сделает, до 1 июля поставлять газ ему будет нынешний торговец, а после 1 июля он получит газ в рамках последней гарантированной поставки за цену, установленную КРОУ, плюс 20%.