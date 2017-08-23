Ранее Линис пояснил, эти обеспечения не связаны со спором СГД и ss.lv, они были применены из-за наложенного Центром госязыка штрафа в 70 евро, но штраф уже уплачен, поэтому обеспечения будут сняты.

Напомним, что во вторник, 15 августа, были зарегистрированы новые меры обеспечения для предприятий, одним из совладельцев которых является Юрис Линис.

По информации Lursoft, был применен запрет на отчуждение долей капитала, изменение номинальной стоимости долей капитала, снижение стоимости принадлежащих Юрису Линису долей капитала, и запрет на регистрацию коммерческих залогов для связанных с ss.lv фирм Internet и SS, а также фирм Multisistēma Rīga, Enio и Octa. Эти обеспечения применила присяжный судебный исполнитель Айга Аугустова.

Юрису Линису принадлежит 50% долей капитала в фирмах Internet, SS, Octa и Multisistēma Rīga, а также 10% долей капитала фирмы Enio. Одно из главных направлений деятельности фирм Internet, SS и Enio - интернет-порталы. Multisistēma Rīga занимается торговлей компьютерами и программным обеспечением, Octa - арендой и управлением недвижимостью. Суммарный оборот этих фирм в 2016 году составил 8,447 млн евро.