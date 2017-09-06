Средняя цена квартиры составила 756 евро за квадратный метр, что на 53% меньше по сравнению с июлем 2007 года, когда один квадратный метр в неотремонтированной серийной квартире в Риге стоил 1620 евро. В августе нынешнего года средняя цена квадратного метра в серийной квартире в столице по сравнению с началом 2016 года увеличилась на 15,5%.

В крупнейших микрорайонах столицы квартиры продолжали дорожать, но прирост цен летом замедлился, а в августе он был самым слабым. Сильнее всего квартиры в августе подорожали в Иманте, цена жилья в Югле, Плявниеках и Золитуде осталась неизбежной.

Самые дорогие квартиры выставляются на продажу на Тейке (894 евро за квадратный метр), самые дешевые - в Болдерае (541 евро за квадратный метр).