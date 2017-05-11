Илзиньш занимал должность директора по продажам с января 2016 года, уточнили в компании.

Вместе с тем на предприятии утверждают, что текущая ситуация на латвийском рынке благоприятна для дальнейшего развития Aldaris. В 2017 году Aldaris планирует инвестировать 2 млн евро в развитие производства.

С самим Илзиньшем агентству LЕТА связаться не удалось.

Оборот Aldaris в 2015 году составил 26,244 млн евро, что на 8,3% меньше, чем годом ранее, убытки компании сократились на 23,3% и составили 2,614 млн евро.

Финансовые результаты деятельности в 2016 году компания еще не опубликовала.