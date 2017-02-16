Из-за роста цен покупатели стали немного реже приобретать молочные продукты, увеличился объем продаж изделий, содержащих растительные жиры, отмечает коммерческий директор ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне.

"Сравнивая данные начала 2017 года с данными соответствующего периода 2016 года, следует сделать вывод, что рост цен на молочные продукты повлиял на объем продаж – сравнивая с прошлым годом, спрос на все виды молочных продуктов упал", - говорит Вартукаптейне.

"Хотя молоко и молочные продукты – это товары первой необходимости, после того, как увеличились цены, покупатели стали более тщательно продумывать свои покупки, иногда замещая молочные продукты альтернативными продуктами. Объем продаж наиболее распространенных молочных продуктов – кефира, молока, сметаны и творога, сравнивая с 2016 годом, упал на 4-6%, больше всего снизился объем продаж масла и развесного сыра. Реже люди стали покупать и йогурты – очевидно эти продукты, которые обычно покупают для перекуса или десерта, покупатели предпочитают заместить чем-то другим", - добавляет Вартукаптейне, подчеркивая, что покупатели ищут альтернативы и другим молочным продуктам – все чаще стали выбирать продукты с содержанием растительных жиров, например, больше чем на половину вырос объем продаж сметанных изделий.