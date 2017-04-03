С понедельника, 3 апреля, вступают в силу нормы закона об энергетике, которые предусматривают открытие рынка природного газа в Латвии.

Юридическим лицам до 15 июня этого года необходимо выбрать поставщика природного газа и заключить с ним новый договор. Если такой договор не будет заключен, до 1 июля 2017 года юридические лица будут получать природный газ от действующего поставщика по действующим в настоящее время дифференцированным конечным тарифам, а после 1 июля - по установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ) цене в рамках последней гарантированной поставки плюс 20%.

Домашним хозяйствам необязательно выбирать нового поставщика или покупать природный газ по рыночной цене. Если домохозяйства продолжат покупать газ у имеющегося поставщика, они как связанные потребители будут получать его по установленной КРОУ цене. Поставлять природный газ связанным потребителям по регулируемой цене Latvijas gāze обязано до 2019 года.

До 31 марта заявки в КРОУ об участии в свободном рынке торговли газом подали 15 предприятий - Latvijas gāze, Latvenergo, Enefit, AJ Power Gas, ESK sistēmas, Euro Energo Company, Frenzo, GEG, Latvijas propāna gāze, Rīgas gāze, Scener, Daugavpils siltumtīkli, а также литовские компании Lietuvos Duju Tiekimas и Litgas.

Как подчеркивает Министерство экономики, цель либерализации рынка газа - сделать процесс его поставок более простым и понятным для потребителей. Открытие рынка природного газа создает условия для конкуренции среди поставщиков, что обеспечит более высокое качество обслуживания и более широкий выбор для потребителей. Также открытие газового рынка в Латвии повысит безопасность поставок, энергетическую независимость в будущем и будет способствовать укреплению единого рынка природного газа в ЕС.