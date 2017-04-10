"Самая дорогостоящая квартира в Москве выставлена на продажу по цене 4 192 050 000 рублей: лот представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 3 715 кв. м... Примечательно, что особняк реализуется именно как единая квартира с соответствующим статусом. Стоимость квадратного метра помещений составляет более 1,12 млн руб., что на 30% выше средневзвешенной цены предложения в элитном сегменте Москвы", — отмечается в сообщении.

Самые дорогие апартаменты, выставленные на продажу в Москве, стоят почти на 1 млрд руб. дешевле: в гостинице "Москва" предлагаются двухуровневые апартаменты площадью 1,2 тыс. кв. м, расположенные на 12 и 13 этажах здания. Общая стоимость апартаментов составляет 3,5 млрд руб. Цена квадратного метра — 2,79 млн руб., что на 77% превышает среднюю стоимость квадратного метра в апартаментах элитного класса столицы.