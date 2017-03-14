В министерстве сообщения пояснили, что действующие сейчас нормативные акты не позволяют службам самоуправления контролировать деятельность такси, осуществляя контрольные закупки.

"Контрольные закупки необходимы, чтобы можно было констатировать, что услуги такси предоставляет частное лицо без необходимой квалификации на своем личном автотранспорте, не оборудованном как такси и не получившем в самоуправлении лицензию, необходимую для предоставления услуг такси", - говорится в аннотации к законопроекту.

Контрольные закупки также нужны, чтобы контролировать получивших лицензию для нерегулярных перевозок перевозчиков, которые вместо этого занимаются регулярными перевозками по определенному маршруту за фиксированную цену и не выдают билеты.

Кроме того, контрольные закупки необходимы для того, чтобы контролировать как водители такси и перевозчики соблюдают требование о регистрации полученных платежей.

Самоуправления смогут доверить выполнение контрольных закупок муниципальной полиции или представителям контрольной службы. Контрольная закупка будет осуществляться на базе правил, принятых в самоуправлении.

Предусматривается, что контрольные закупки позволят улучшить контрольные механизмы и снизить удельный вес "теневой экономики" в сфере пассажирских перевозок, а в результате положительно повлияют на собираемость налогов.