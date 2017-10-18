Оценка предприятия в топе этого года составила 1,747 млрд евро и выросла по сравнению с прошлым годом на 34%.

Второе место в топе заняла госкомпания Latvijas Valsts meži, которая в прошлом году было третьим, а третье место в этом году заняла компания Mikrotikls, поднявшееся с восьмого места.

Четвертое место в топе занимает железнодорожная госкомпания Latvijas dzelzceļš, пятое - коммерческий банк Swedbank (в прошлом году - второе место), шестое место - телекоммуникационная компания Lattelecom.

Председатель правления Prudentia Карлис Крастиньш сообщил, что Latvenergo в этом году опередила по ценности остальные энергокомпании Балтии и стала самым ценным энергопредприятием в Балтии.

В первую десятку топа вошли также Rimi Latvia (седьмое место, 447,05 млн евро), Ventspils nafta (восьмое место, 432,42 млн евро), Rietumu banka (девято место, 394,25 млн евро) и SEB banka (10 место, 387,54 млн евро).

Крастиньш отметил также, что Mikrotikls можно назвать самым растущим предприятием Латвии, потому что ему удалось в топе 101 подняться с 51-го места на третье, увеличив стоимость более чем в 11 раз.



"Мы составляем топ уже 12 лет и очень рады тем событиям в экономике Латвии, которые положительно повлияли на общую стоимость предприятий, входящих в топ самых ценных. Эта стоимость выросла в течение года с 15,7 млрд евро до 17,6 млрд евро, или на 12%. Особо стоит выделить рост на 34% в обрабатывающей промышленности", - сказал Крастиньш.



Главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш считает, что было бы хорошо, если бы среди ценных предприятий было больше не инфраструктурных, а производящих продукцию на экспорт.



"Думаю, со временем так и будет. Какое-то время лидеры топа останутся неизменными, это будут инфраструктурные и обслуживающие предприятия, но со временем в топе появятся предприятия, производящие нечто очень специфическое, но нужное всему миру", - сказал Страутиньш.

В топе 101 самых ценных предприятий большинство компаний представляет финансовый сектор (прирост стоимости 16%), обрабатывающую промышленность (+34%), транспорт, транзит и логистику (-7%). Также в значительном количестве представлены предприятия по оказанию коммунальных услуг, информационным технологиям и телекоммуникациям.