Договор позволяет уже весной нынешнего года начать возведение магазина IKEA в Стопиньском крае у границы с Ригой у перекрестка улиц Юглас и Бикерниеку. Площадь помещений магазина составит 34 000 квадратных метров. Планируется, что магазин откроется осенью 2018 года, и благодаря этому будет создано примерно 300 новых рабочих мест.

Первый в странах Балтии магазин IKEA был открыт в Литве под Вильнюсом в 2013 году.

"Магазин в Латвии по площади помещений будет на треть больше IKEA в Вильнюсе, а также предложит более широкий ассортимент", - поясняли ранее в Verus Praedium.

В случае необходимости торговые площади можно будет увеличить на 6000 квадратных метров. Компания также планирует открыть сеть пунктов получения товаров в регионах страны, что позволит покупателям забирать купленные товары неподалеку от дома.

Сейчас в 50 странах мира действует примерно 400 магазинов IKEA, и приблизительно 10% магазинов сети работают по принципу франшизы.